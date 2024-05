Una targa in ricordo di Roberto Pertusi, morto a 67 anni

Gli amici di gioventù, che si erano già mobilitati per la celebrazione delle esequie, ricordano il vercellese Roberto Pertusi, morto a 67 anni, persona sensibile e generosa, conosciuta in molti ambienti cittadini.

Pertusi, che aveva lavorato anni nel mondo della moda, aveva attraversato molte traversie negli ultimi anni della sua vita. Così, alla sua scomparsa, moltissimi amici, e in particolare Marco Quaglia hanno costituito un fondo in sua memoria. Parte del ricavato è stato utilizzato per il funerale e per la lapide che è stata apposta qualche giorno fa sulla tomba di famiglia; un’altra somma è stata donata a Telefono Amico. Inoltre una parte ha contribuito a finanziare la trasferta ad Amsterdam di Salvatore "Turi" Putrino che parteciperà il 31 maggio ai Mondiali di Powerlifting, un ulteriore parte è confluita nei fondi raccolti da Carlo Manzato per Aido nel corso della serata “A passi di danza verso la comicità”.

Infine, si è pensato di fare una targa che ricordi Roberto, grazie all’interessamento dell'assessore Mimmo Sabatino e la collaborazione del proprietario del Bar Garibaldi. «L’intento - spiegano gli amici - è di ricordare un caro amico dedicandogli una saletta nel bar dove era molto conosciuto e apprezzato». La targa sarà apposta durante un momento di saluto da parte dei suoi affezionati amici venerdì 31 maggio alle ore 19.