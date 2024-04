Gli amici si mobilitano per l'ultimo saluto a Roberto Pertusi

Riceviamo e pubblichiamo.

La notizia della scomparsa del nostro caro, amato, indimenticabile Roberto Pertusi ci ha colpito profondamente. Eravamo in tanti a volergli bene e non ci sembra ancora possibile pensare che non lo sentiremo né rivedremo più. Roberto era una persona estroversa e sensibile e ciascuno di noi ne serba un ricordo incancellabile.

Nell’apprendere la sconvolgente notizia, abbiamo contestualmente saputo che Roberto stava attraversando un momento difficile e che, essendo rimasto solo, ha bisogno di trovare qualcuno che gli copra le spese per i funerali. Un’agenzia di pompe funebri garantirà le esequie, martedì in Duomo e la successiva sepoltura in Billiemme, ma due cari, fraterni amici di Roberto, Marco Quaglia e Roberto Clemente, si sono già mobilitati per una sottoscrizione che garantisca la copertura di tutte le spese per il servizio funebre. Assicurando loro che noi tutti faremo la nostra parte, vogliamo ringraziarli di vero cuore per quest’ultimo atto d’amore verso Roberto.