1.400 euro di multa-Imu a mia madra, da 4 anni in condizione praticamente vegetativa

Per il Comune di Livorno Ferraris mia madre, ricoverata in una struttuta da ormai 4 anni, e in una condizione praticamente vegetativa, deve pagare una multa di 1.400 euro (relativo al solo 2020, poi arriveranno le altre cartelle) di Imu. Gli zelanti funzionari comunali, senza verifica alcuna, hanno stabilito che la casa, di proprietà di mia madre (prima casa e UNICA casa), non è più prima casa perché risiede altrove. Il nuovo indirizzo a cui hanno fatto pervenire la cartella, è una casa di riposo. Ma loro non lo sanno probabilmente...