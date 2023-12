Un grande grazie all’Ostetricia di Vercelli per la nascita di nostra figlia Maya

Gentile direttore,

con la presente vorremmo esternare la nostra gioia ed il nostro infinito grazie all’Ostetricia dell’Ospedale Sant’Andrea di Vercelli, magistralmente diretta dal nuovo primario, medico e uomo eccezionale, dottor Enrico Negrone.

Nella notte del 1° dicembre, proprio nel giorno di Sant’Andrea, è venuta alla luce la nostra secondogenita, Maya, dopo che già nella stessa struttura, 6 anni fa, venne alla luce la nostra prima figlia, Martina.

Una struttura di eccellenza, pulita, con camere meravigliose, sale parto molto belle e personale, medico e paramedico, di assoluto livello, preparato e molto umano, assolutamente sicura visti tutti i servizi di cui dispone il nostro Presidio Ospedaliero, ovvero Ospedale Spoke.

Il percorso di nascita di un figlio è lungo, richiede sin dai primissimi mesi di vita una serie di controlli da effettuarsi, per cui si è in Ospedale tantissime volte e si “vive il reparto”, si vivono gli ambulatori. Non parliamo poi dell’ultimo mese, dove si è praticamente sempre dentro, fino ad arrivare alla degenza pre-parto ed al parto vero e proprio.

Noi all’Ospedale della nostra città ci siamo trovati benissimo, ci siamo sentiti parte di una famiglia, siamo stati attorniati da persone eccezionali.

Ecco tutti i ringraziamenti ai professionisti che ci hanno aiutato e che abbiamo incontrato nel lungo percorso, sono doverosi:

Il primario dottor Enrico Negrone.

Il dottor Francesco Corsaro.

I dirigenti medici dottor Cavalera e dottoressa Mattioli.

I liberi professionisti medici, angeli sempre di guardia e con curricula importanti, dottoressa Mammoliti (di turno la notte del parto con intervento fondamentale), dottor Vozzi, dottor Finco, dotteressa Cotrozzi ed altri...

L’ostetrica che ha effettuato il parto, la bravissima Rebecca Bertotti, coadiuvata dalla giovane collega Martina Santarpia.

I pediatri, dottoressa Uga in particolare e dottoressa Ferraris, e tutti gli altri medici Ginecologi, Pediatri, Ostetriche, infermieri, oss ecc, persone sempre pronte a far sentire i genitori, specie la madre, protetta ed in buone mani.

Buona vita al Sant’Andrea, grazie di cuore!