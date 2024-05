Libertas Ginnastica terza agli assoluti di serie A

Storico bronzo per la Libertas Ginnastica Vercelli: le ragazze allenate da Enrico Pozzo e Federica Gatti hanno reso onore alla finale del Campionato italiano a squadre di ginnastica artistica femminile di serie A rendendosi protagoniste di prove di assoluta eccellenza.

Nella finale conquistata alla prima esperienza nella massima categoria, le baby campionesse vercellesi si sono piazzate sul podio nella giornata che ha segnato il trionfo di Civitavecchia, campione d'Italia dopo dieci anni di dominio della Brixia Brescia.

Impegnate nelle prove campionesse di assoluto valore, in procinto di partire per le Olimpiadi di Parigi e che hanno dato vita a una gara serratissima. La Libertas, pur pagando in esperienza rispetto alle concorrenti, ha ottenuto un risultato stratosferico. Bravissime tutte le ragazze in gara con alcuni picchi importanti. Con la prova di domenica a Firenze Giulia Perotti, Artemisia Iorfino, Thelma Lapalombella, Alessia Daniello, Margherita Casalino e Agnese Vella regalato a Vercelli un risultato di assoluto prestigio.