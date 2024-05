Dal Rotaract importante contributo per la Croce Rossa

Preziosa donazione, da parte del Rotaract Vercelli, alla Croce Rossa: il club guidato da Claretta Breddo ha offerto al comitato vercellese trenta Kit Mass Training per RCP per la rianimazione cardio polmonare. Verranno utilizzati per i corsi e le dimostrazioni nell'ambito delle manovre di primo soccorso e dell'impiego del defibrillatore.

La breve cerimonia di consegna è stata anche l'occasione per fare il punto sulle attività di formazione che la Croce Rossa ha ormai ripreso a pieno regime dopo la pausa covid: corsi in azienda e dimostrazioni nelle scuole e in occasione di particolari eventi aperti al pubblico consentono di promuovere la cultura del primo soccorso e della prevenzione.

A ricevere il dono del Rotaract sono stati alcuni componenti del nuovo consiglio direttivo della Croce Rossa di Vercelli, che esce da un lungo periodo di commissariamento con l'elezione di Carlo Albricci alla presidenza.