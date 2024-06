Croce Rossa in festa per i 160 anni: i premiati - FOTO

Giornata di festa per il 160 anniversario di fondazione della Croce Rossa. In piazza Cavour, alla presenza delle autorità cittadine, sono stati consegnati gli attestati ai volontati e presentati, con stand e iniziative rivolte alla popolazione, le diverse attività che l'ente porta avanti non solo in campo sanitario ma anche sociale. «Un moltiplicatore di umanità» lo ha definito Carlo Albricci, neo presidente del comitato cittadino.

Ecco l'elenco dei premiati.

Croci di anzianità per i 15 anni a Stefano Bondesan, Aldo Bonifacio, Patrizia Rosanna Marangon, Maria Rosa Merola, Delfina Molinaro, Marta Perazzo e Celestino Tarchetti. Croci di anzianità per i 25 anni a Riccardo Amalfa, Monica Camurati, Maria Grazia concina, Luigi Mongiano e Pier luigi Pollo. Croci di anzianità ed eccellenza per i 35 anni a Loris Trimboli .

Medaglie di benemerenza nella classe di bronzo per “Il tempo della gentilezza” a: Auto var - Nuova Sa-Car, Nova coop, Panathlon club , V. Auto, Zschimmer & Schwarz, Gruppo giovani imprenditori Confindustria Novara Vercelli e Valsesia, Anpi sezione di Varallo, Artes Liberales, Associazione Nazionale Alpini sezione di Vercelli, Rotary club Vercelli ed Easydot.