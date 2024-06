Sei nuovi poltrone per i pazienti oncologici

Una donazione di gruppo, a cui hanno contribuito i genitori di Ambra Mauratelli in collaborazione con Ads Jujitsu di Angelo Valente; gli amici e il marito di Simona Pomati; i Pagliacci nel cuore, anche in memoria di Giuseppe Giudice padre di uno dei volontari; Rotaract club Sant'Andrea in collaborazione con Asd Vitality di Chiara Barone, ex paziente dell’oncologia, che da tre anni organizza la camminata benefica "La vie en rose" a Livorno Ferraris.