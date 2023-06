Banca del Tempo, musica classica in San Pietro Martire

L’Associazione Banca del Tempo di Vercelli promuove un concerto di musica classica, per offrire una bella occasione di socializzazione e promozione della cultura.

L’appuntamento è per martedì 20 giugno, alle ore 21, nell’ex chiesa di San Pietro Martire, in via Dante 93.

Considerata la bellezza della chiesa, recentemente ristrutturata, l’associazione ha voluto creare un evento ad hoc, affinché la cittadinanza avesse l’opportunità di poter conoscere e apprezzare la location, attraverso l’atmosfera di un concerto di musica classica. Suoneranno: Enrico Cerfoglio (pianoforte digitale), Marilena Fonsatti (flauto traverso), Massimo Tagliafierro (oboe); presenterà la serata la professoressa Patrizia Pomati.

Ingresso a offerta.