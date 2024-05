Conto alla rovescia per la «5000 di Trino»

Tutto pronto a Trino per la terza edizione del 5000, la gara di venerdì 17 maggio inserita nel calendario nazionale Fidal. Quella piemontese è una delle prime kermesse serali del calendario su strada, una piacevole tradizione che s’innesta nel podismo italiano con l’arrivo dell’estate. I concorrenti prenderanno il via alle 20:30 dallo spazio antistante il Palazzo del Comune in corso Cavour per affrontare un circuito completamente cittadino di 2,5 km da ripetere due volte. Il tracciato è stato omologato dai giudici Fidal, sarà quindi valido per il conseguimento dei primati personali sulla distanza, ormai ufficiale per la Federazione Internazionale.

La gara, una sorta di antipasto primaverile all’evento clou della stagione sportiva trinese, la Mezza Maratona Terre d’Acqua d’inizio dicembre, ha sempre avuto una partecipazione importante. Nel 2022 la vittoria andò a Alessandro Bossi in 15’14” e all’etiope Addisalem Belay Tegegn in 16’37”. Lo scorso anno successi per Michele Fontana in 14’30” e Valeria Roffino in 16’55”.

Il ritrovo per tutti è fissato per le ore 19. Molto contenuto il costo di partecipazione, appena 8 euro ridotti a 5 per chi sceglie la formula non competitiva, ma chi vorrà provvedere direttamente sul posto dovrà versare 10 euro. Premi per i primi 3 assoluti e di categoria. Trino è pronta per la sua serata magica, con tanti cittadini che scenderanno in strada per assistere alla sfida.