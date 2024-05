Gilardino: «Fratelli d'Italia sarà la forza trainante della prossima amministrazione»

«L'8 e 9 giugno Fratelli d'Italia è chiamato a una grande responsabilità: diventare il partito trainante della prossima amministrazione comunale di Vercelli. E io mi auguro che 16 tra voi possano impegnarsi tra giunta e Consiglio comunale». E' il presidente della Provincia, Davide Gilardino a fissare l'asticella del traguardo al quale Fratelli d'Italia deve ambire per le prossime elezioni.

In Comune come in Regione: «Ci sarà un unico partito che a Vercelli esprimerà il consigliere regionale ed è Fratelli d'Italia – scandisce Gilardino -. L'obiettivo è di dare rappresentanza al territorio, con il nostro Carlo Riva Vercellotti chiamato a essere più che un consigliere e con la nostra Raffaella Oppezzo a subentrare».

Fratelli d'Italia schiera i 32 candidati della lista a sostegno di Roberto Scheda sindaco: ciascuno si presenta, raccontando progetti ed esperienza. Ci sono neofiti, storici militanti di destra, qualche reduce delle liste che, cinque anni fa affiancarono Scheda. E c'è la pattuglia degli uscenti: l'assessore Mimmo Sabatino, il presidente del Consiglio comunale Romano Lavarino, Stefano Pasquino, Margherita Candali, Giorgio Malinverni e Simone Boglietti Zaccone.

E' il momento di Fratelli d'Italia e il clima, in sala, è di entusiasmo. «Ma in questo mese dobbiamo correre alla ricerca di ogni voto», dicono prima Malinverni e poi Riva Vercellotti che chiude la carrellata di interventi parlando del suo impegno in Consiglio regionale a favore della Sanità, dell'ospedale («Dovremo vedere il nuovo blocco di emergenza urgenza realizzato entro i prossimi cinque anni») e del collegamento veloce tra Vercelli e Novara.

Voglia di impegnarsi, senso del dovere e amore per la città sono i concetti che tornano più spesso negli interventi dei candidati che, ciascuno secondo la propria esperienza e sensibilità, elenca anche temi da affrontare per migliorare la qualità della vita di Vercelli e dei vercellesi: sicurezza, aree verdi, servizi, infrastrutture, lotta alle povertà e alla violenza di genere.

Raffella Oppezzo, sindaco di Costanzana, ricorda l'importanza che le politiche regionali hanno nel sostenere la vita dei piccoli centri che compongono la provincia di Vercelli, mentre Scheda, che lunedì alle 21 al Civico presenterà candidati e coalizione, torna a ribadire che sono l'amore per la città e la gratitudine per quanto Vercelli gli ha dato nella vita ad averlo spinto a mettersi in gioco.

A comporre la lista sono Andrea Albergoni; Alessandro Balbis; Fulvio Bertoglio; Simone Boglietti Zacconi; Giuseppe Bozzi; Luigi Bruno; Margherita Candeli; Andrea Carenzo; Daniele Cecchettin; Federica Cenisio; Marcella Cerruti; Dario Colangelo; Stefania Ferla; Riccardo Francese; Loredana Fumagalli; Elisabetta detta "Betty" Galante; Gianluca Geminian; Stefano Giriolo; Giorgio Greppi; Romano Lavarino; Giorgio Malinverni; Rachele Mantovani; Marco Mastrangelo; Serena Mormino; Alberto Mugni; Stefania Oppezzo; Stefano Pasquino; Andrea Romoli; Domenico detto "Mimmo" Sabatino; Maria Rosa Sicuranza in Bello, Valeria Simonetta e Enrica Testa.