Visita dell'ambasciatore di Taiwan, protesta il consolato cinese

Tensione tra il comune di Vercelli e il consolato generale della Repubblica popolare di Cina a Milano dopo la visita in città, avvenuta la scorsa settimana, di Yun-Chung Tsai, rappresentante di Taiwan, accolto dal sindaco Andrea Corsaro, dal prefetto di Vercelli e dal parlamentare di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo.

Il consolato, in una lettera indirizzata al municipio vercellese, sottolineando i buoni rapporti tra Vercelli e Cina, esprime insoddisfazione verso il comune bicciolano per aver definito Tsai "ambasciatore" e Taiwan "nazione". Oltre a questo, nella lettera si legge che tale accoglienza ha destato "forte insoddisfazione" da parte del consolato cinese, il quale "si oppone fermamente a qualsiasi forma di scambio ufficiale" tra l'Italia e Taiwan.

Pozzolo, autore dell'invito a Tsa, replica: «Ringraziamo i rappresentanti diplomatici del governo di Pechino per aver espresso il proprio pensiero a riguardo, ma essendo l'Italia una nazione libera e sovrana cogliamo l'occasione per ribadire che non accettiamo lezioni di bon ton istituzionale da una nazione che si fonda sul totalitarismo comunista”.