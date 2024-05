Fabrizio Finocchi: moderato sì, ma con grinta

Usa più volte il termine “giovani” Fabrizio Finocchi, candidato sindaco di due liste di centro, il cosiddetto terzo polo: “Italia Viva - Stati Uniti d’Europa” e “Azione”.

Quasi a voler prendere le distanze da altre liste più stagionate con candidati più stagionati (messaggio subliminale sugli 81 anni di Scheda e sui 70 di Bagnasco?) dice infatti «la città ha bisogno di una classe dirigente giovane». E ancora: «Ho due meravigliose liste con ragazzi giovani: spero che di questa campagna elettorale conservino un bel ricordo».

Siamo in Piazza Palazzo Vecchio, è un bel sabato di sole. Una folla oceanica non c'è (ma non c'era nemmeno al Dugentesco da Salvini) ma qualche giovane, ed è merce rara, infatti c'è.

«Ci sarà un secondo momento per presentare liste e programma» dice ai candidati presenti («che appresentano quell'elettorato che non si sente rappresentato dalla destra e dalla dalla sinistra»)

Parla veloce, non incespica mai su un termine, su una frase, parla un po' alla pancia della gente (quasi con un Cinque stelle della prima ora), ma scivola, ogni tanto, nel politichese, che è comunque figlio di una lunga esperienza politica e amministrativa.

Per attaccare (senza mai citarli) Corsaro e la sua giunta, utilizza una frase forte «nonostante i finanziamenti ottenuti con il sangue del Covid... Però abbiamo cantieri che non sappiamo quando finiranno, come la biblioteca e corso Avogadro. Insomma, non c'è cura per questa città».

Scaglia frecce, poi, contro quei candidati che fanno promesse stratosferiche (ogni riferimento a Carlo Olmo non è puramente casuale): «Prima di fare promesse, i candidati sindaco dovrebbero pensare ai problemi di bilancio, alla stretta che ci sarà quindi sulle spese correnti.»

Applausi dei presenti. Per la grinta, soprattutto. Certo è un moderato (altro termine caro a Finocchi), ma con grinta.