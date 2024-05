Vercellesi neo Maestri del Lavoro: uno di loro riceverà la Stella dal Presidente Mattarella

Giornata di consegna delle Stelle al merito per i nuovi maestri del Lavoro vercellesi.

La cerimonia si è svolta al Conservatorio di Torino e ha coinvolto Giuseppe Lentini, Sergio Benedetto Cerrato, Federica Boscaro, Robertino Genova e Fabrizio Bozzo Rolando. Quest’ultimo è uno dei due nei maestri del lavoro piemontesi che (estratto a sorte) andrà a ricevere l’onorificenza direttamente da Mattarella, il prossimo ottobre al Quirinale, l’altro è di Torino.

I maestri del lavoro devono aver prestato almeno 25 anni di attività nella stessa azienda oppure trenta in totale anche in più aziende: Fabrizio Bozzo Rolando, di Quarona, impiegato allo Scatolificio Varallese di Quarona; Federica Boscaro, di Quarona, quadro delle Poste Italiane di Vercelli; Sergio Benedetto Cerrato, di Vercelli, operaio ora in pensione, della Compagnia Generale Trattori di Vercelli; Giuseppe Lentini, di Tricerro, quadro ora in pensione, della Zschimmer Schwarz di Tricerro, e Robertino Genova, di Cigiano, impiegato alla Tinfor Srl di Formigliana.

Complessivamente, nella giornata del primo maggio, a Torino, sono state assegnate 83 stelle al merito del lavoro a lavoratori (in attività e non) piemontesi.