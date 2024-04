Storica promozione per il Futsal Club Santhià

Il Futsal Club Santhià si aggiudica la finale dei play off agguantando la serie C1!

Al Palazzetto Luca Turi di Santhià, la Squadra di mister Bassi ha battuto in finale l’ITAR Futsal per 4-2.

Dopo l’inizio in serie D del 2022, la promozione in serie C2 nel 2023 ed un secondo posto in Coppa Piemonte e Valle d’Aosta 2024, la promozione in serie C1 corona una stagione da sogno per la squadra di Santhià.

«La nostra squadra è cresciuta tantissimo negli ultimi anni, ci siamo tolti molte soddisfazioni, c’è ancora molto lavoro da fare ma siamo molto fiduciosi - spiegano dalla squadra -. La promozione in C1 vale l'ingresso nel massimo campionato regionale di Futsal e per questo, alle soglie delle categorie professioniste, dobbiamo provare a stabilizzarci sul territorio, prima mossa tra tutte l'introduzione di una categoria giovanile.

Per questo, essendo la squadra di Futsal più alta in categoria nel Piemonte Orientale, fuori da Torino, stiamo cercando un gruppo imprenditoriale interessato a contribuire alla crescita del nostro importante progetto sportivo e sociale.

«Ringraziamo chiunque abbia lavorato per questo importante risultato: i giocatori, la dirigenza, ed i nostri fantastici tifosi, la nostra società è prima di tutto una grande famiglia» dicono il presidente Abdel Hajoubi, il mister Luca Bassi ed il dirigente Lorenzo Caruso.

"Un'emozione dopo l'altra in una partita al cardiopalma che ci ha fatto poi esplodere di gioia per la vittoria. Una vittoria condivisa con tutta la città e con i supporter sugli spalti, che come sempre sostengono in modo caloroso e numeroso la squadra " commenta il Consigliere Elisa Battú, presente ieri sera alla partita in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Santhià.