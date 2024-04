Buon pari per Alicese/Orizzonti, LG Trino addio sogni di gloria, Livorno/Bianzè: è 5° posto

Eccellenza

Buon pareggio dell’Alicese/Orizzonti con il Pro Eureka Settimo, diretta concorrente nella lotta per evitare i play-out. I biancogranata sono andati in vantaggio con Castineira, I torinesi recuperano nel secondo tempo e per poco non trovano la clamorosa rimonta grazie ad un calcio di rigore, tuttavia Mastrorillo intercetta la conclusione e permette alla sua squadra di chiudere con un risultato positivo. Nel recupero con il Bellinzago vittoria per 2-1 con reti di Castineira e Moussaif. Prossimo turno: Alicese/Orizzonti – Pro Novara.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Soncin Schettino, Verna (dal 78’ Verna) Pelle Mane, Moussaif (dall’84’ Bonadonna) Diadoro (dall’81’ D’Arcangelo) Omoregbe Ray (dal 70’ Yon) Clerici Castineira (dall’88’ Cavalla). A disp: Ravetto, Grosso, Peric, Eusebione. All. Mellano.

Marcatori: al 38’ Castineira (A), al 68’ Holz (P)

Promozione

Il Trino fallisce la sfida con il Baveno accantonando quasi definitivamente la possibilità di un recupero verso la vetta della classifica. Prima parte della gara con poche emozioni, ma una ripresa spumeggiante. Il fato premia gli ospiti, dopo che Brugnera e Vergnasco hanno sfiorato la rete del vantaggio. Prossimo turno: Chiavazzese – Lg Trino.

Lg Trino: Cerruti, Boccalatte Petrocelli, Marteddu (dall’82’ Osenga) Baggio Meo Defilippi Passannante Birolo (dall’86’ Pasini) Micillo Brugnera Vergnasco. A disp: Civiero, Buscaglia, Pane, Francinelli, Maino, Milano, Pancallo. All. Yon.

Marcatori: al 66’ Cataldo (B)

1^ Categoria

Il Livorno/Bianzè non demorde e con la vittoria sull’Ivrea/Banchette aggancia l’Aosta al quinto posto. L’ultimo valido per i play-off. La squadra di Bernabino mette a segno una doppietta nel corso del 1^ tempo. Poi difende strenuamente il risultato nonostante subisca la rete del 2-1 a mezz’ora dal termine. Nel prossimo turno derby al Pairotto con il pericolante Santhià.

Livorno/Bianzè: Appendino, Tornari Sibino, Comotto Balocco Farjaoui, Urena (dall’88’ Valrosso) Bracco (dall’82’ Fai) Panipucci (dal 71’ Bortone) Parrinello Strenuo (dall’81’ Petasecca). A disp: Mhreti, Rega, Fumiento, Maina, Naji. All. Bernabino.

Marcatori: al 17’ Urena (L), al 39’ Strenuo (L), al 60’ Mendo (I)

Altri risultati

Ponderano - Santhià 4-1

Cigliano – Valle Elvo 1-2

Virtus Vercelli – Gaglianico 3-0