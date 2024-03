Questura, open day e agenda prioritaria per abbattere i tempi d'attesa del passaporto

La Questura di Vercelli, per far fronte alla problematica diffusa sul territorio nazionale riguardante il rilascio dei passaporti, ha adottato due importanti iniziative:

OPEN DAY SABATO 6 APRILE 2024

La Questura ha organizzato nella giornata di sabato 6 aprile un’apertura straordinaria per la ricezione delle istanze del documento di espatrio. L’open day è dedicato a coloro che hanno difficoltà ad utilizzare l’ordinaria procedura di prenotazione mediate la piattaforma online e sarà riservato esclusivamente ai cittadini residenti nei comuni della Bassa Vercellese. Per i residenti della Valsesia, invece, verrà organizzato a breve un Open Day dedicato in loco, in modo da agevolare la movimentazione delle persone che abitano in montagna.

Il 6 aprile pertanto, al Polo Fieristico “Vercelli Fiere” (Caresanablot, via Vecchia per Olcenengo 9), dalle ore 8 alle ore 17, saranno aperti gli sportelli per la ricezione di massimo 300 istanze - complete della documentazione richiesta, consultabile sulla piattaforma passaportonline.poliziadistato.it. L’apertura al pubblico sarà consentita dalle ore 7.30. Ulteriori eventuali dettagli e aggiornamenti saranno consultabili nei prossimi giorni sul sito ufficiale e sui profili social della Questura di Vercelli. L’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Caresanblot e del polo fieristico “Vercelli Fiere”, nonché della Protezione Civile e dell’ANPS.

AGENDA PRIORITARIA

Dal 25 marzo 2024 sono cambiate le modalità di prenotazione dell’appuntamento per il rilascio del passaporto. Accanto all’agenda ordinaria è stata infatti predisposta l'agenda prioritaria, riservata esclusivamente ai cittadini residenti nella provincia di Vercelli che hanno necessità di ottenere il passaporto entro 30 giorni, per comprovate e documentate necessità.

Collegandosi al sito passaportonline.poliziadistato.it, accedendo con l’identità digitale SPID ovvero con la carta d’identità elettronica (CIE), il cittadino residente nella provincia di Vercelli verrà immediatamente informato, mediante un apposito messaggio, della possibilità di ottenere il passaporto entro 30 giorni qualora ci fossero comprovate e documentate motivazioni di urgenza. Altrimenti si potrà comunque prenotare un appuntamento sull’agenda ordinaria.

Qualora si optasse per la prenotazione sull’agenda prioritaria, il cittadino dovrà poi presentarsi in Questura nella data e nell’orario prestabilito e, prima di depositare la documentazione prevista ed indicata sul sito, dovrà documentare le reali necessità che giustificano il rilascio del passaporto entro 30 giorni (per motivi di studio, di lavoro, di salute o di turismo), in assenza delle quali non potrà fruire di questo servizio prioritario.

Nel caso in cui ci fosse la necessità di ottenere il passaporto entro 15 giorni e non si riuscisse a prenotare un appuntamento sull’agenda prioritaria, il cittadino, sempre tramite la pagina dedicata all’agenda prioritaria, potrà accedere ad un’ulteriore possibilità, quella cioè di stampare un apposito modulo (direttamente dalla sezione dell’agenda prioritaria) e presentarsi in Questura senza appuntamento. Ovviamente, anche in quest’ultima ipotesi, si dovranno documentare le motivazioni che richiedono il rilascio del passaporto in tempi così brevi. Quest’ultimo sistema va a sostituire il precedente meccanismo delle urgenze gestite mediante l’inoltro di una mail che non sarà più attivo.

Gli appuntamenti a disposizione dei cittadini sull’agenda prioritaria verranno inseriti periodicamente e consentiranno ai cittadini di potersi prenotare per le due settimane successive.

L’ufficio passaporti della Questura di Vercelli rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni al numero 0161225546, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:30 alle ore 13:30.