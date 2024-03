Dossena: «Sono fiducioso, dal punto di vista fisico siamo in ripresa»

Al Piola/Robbiano arriva il Padova, seconda forza del girone.

«Il Mantova oramai è irraggiungibile, loro comunque puntano a consolidare e mantenere il secondo posto in classifica» dice Dossena che, per la gara di domani, dovrà fare a meno solo di Iezzi, che è uscito malconcio da uno scontro in allenamento.

Al suo posto ci sarà Frey. Possibile che al centro della difesa ritorni Camigliano.

Torna sulla partita di Novara, il tecnico.

«Ci siamo complicati la vita, andando sotto di due reti, ma il pareggio che abbiamo ottenuto a Novara ci ha restituito un po’ di autostima. In settimana ho visto alcuni ragazzi in ripresa, da un punto di vista fisico.»

A Novara la partita non è andata come il tecnico avrebbe voluto, e cioè aspettare gli avversari per poi colpirli con le ripartenze di Maggio e Mustacchio. E invece è arrivate il primo gol, anche perché Sassi ha commesso un errore che non è da Sassi…

«Sassi ha commesso un errore che non è da Sassi e il gol l’abbiamo preso perché abbiamo perso quattro contrasti. Le cose non dovevano andare così…» dice Dossena.

«Domani non dico che ci esalteremo, ma con le squadre che praticano un bel calcio, come appunto il Padova, non dico che ci esaltiamo ma, di solito, riusciamo a dare il meglio.»