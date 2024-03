Fiamme sull'argine, mezzi di soccorso in azione

Intorno alle 17,30 di sabato, la squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Vercelli è intervenuta in città per un incendio di sterpaglie sull'argine del colatore Cervetto, nella zona di corso Bormida



All’arrivo sul posto, la squadra si è adoperata per la completa estinzione delle fiamme e per la messa in sicurezza dell’area interessata.



Non si segnalano feriti.