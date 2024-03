Piazza Mazzini, ecco dove saranno i nuovi parcheggi

Sulla piantina sono indicati in rosa i nuovi parcheggi individuati in piazza Mazzini

Proseguono i lavori di rifacimento di via Palazzo di Città e della zona intorno al Municipio. E, sebbene gli interventi davanti al Comune non siano ancora iniziati, il Comune ha delineato la nuova viabilità e la revisione del sistema dei parcheggi.

Da lunedì anche in via Lanza vige il divieto di sosta h24 per l'esecuzione degli interventi di rifacimento della pavimentazione, mentre nella zona davanti al Comune le opere inizieranno dopo Pasqua. Un'ordinanza del settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale prevede che, dal 1 aprile, in piazza Municipio sia vietata la sosta 0/24 con rimozione forzata di tutti i veicoli, a eccezione degli stalli adiacenti al portico principale del Palazzo Municipale, che resteranno fruibili e che sia vietata la circolazione di tutti i veicoli nella carreggiata lato via Palazzo di Città, da via Lanza a via Vallotti.

A lavori conclusi, la viabilità della zona sarà modificata: le auto dovranno percorrere via Vallotti, transitare davanti alla Posta Centrale e accedere alla piazza attraverso via Palazzo di Città. L'area davanti al Comune, dove è prevista la posa di acciottolato e la realizzazione di una fontana nella zona vicino ai portici sul lato della chiesa di San Paolo, sarà pedonale, mentre il traffico scorrerà lungo via San Paolo verso corso Libertà. Lungo via Palazzo di Città verranno mantenuti i posti auto, così come nella piazzetta davanti alle Poste.

Quanto ai parcheggi di piazza del Municipio, come era stato annunciato in Consiglio dal sindaco Andrea Corsaro, sarà piazza Mazzini l'area deputata a ospitare gli stalli soppressi per la riqualificazione del centro.

La revisione del piano sosta nella piazza limitrofa alla Casa di Riposo consente di rendere disponibili altri 56 stalli, come si nota dalla piantina allegata all'ordinanza del Comune relativa alle opere di realizzazione dei parcheggi.