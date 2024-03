Rices: sconfitta e serata no degli elementi di spicco

Rices Vercelli – Cestistica Domodossola 43-55

Tabellino Rices:

Agoglia 4; Skilja 14; Liberali 5; Sow 9; Vercellone; Maccapani 3; Cattaneo 3; Paulato 5; El Hammami; Volpe, Gamba, Cappello.

Allenatore Antonio Galdi

Brutta sconfitta e senza attenuanti, per i Rices. Contro una squadra più forte, ma non veloce e che non ha certo brillato con le triple, la squadra di Galdi ha giocato sotto i propri standard. Serataccia quindi anche per i due giocatori più estrosi, Liberali e Agoglia e a seguire tutti gli altri, con due eccezioni: Skilja, bravo nelle due fasi e Sow, che migliora di partita in partita e che si è distinto ai rimbalzi. Nel Domodossola ha brillato Clerici, autentico mattatore della serata.

Un po’ di cronaca.

I Rices partono male. Difesa molle, passaggi sbagliati e tanti tiri sbagliati, ma nel primo quarto gli ospiti non riescono a prendere il lardo: 16-19.

Nel secondo quarto, in nove minuti i Rices segnano solo 3 punti (tripla di Paulato), che diventano 7 (canestro di Liberali, 2 liberi di Skilja) dopo dieci minuti di dominio del Domodossola: si va al riposo con il punteggio di 23 a 37 (e un parziale pesantissimo: 7 a 18).

Terzo periodo. Una tripla di Liberali all’inizio e una di Maccapani alla fine, ma in mezzo ci sta il dominio del Domodossola: 33 a 49.

Quarto periodo. Finalmente una reazione della squadra Galdi (che ha provato tutte le combinazioni possibili, cambiando interpreti fin dal primo quarto) che a tre dal termine riesce a portarsi a meno 8 (43-51), ma il rush finale è poca cosa: 43-55.

Piccola attenuante: il Domodossola è squadra esperta, che puntava ai play off. I Rices non lo sono esperti, e l'obiettivo, che era la salvezza, è stato raggiunto. Ma da partite come quelle di domenica alla Bertinetti era lecito attendersi qualcosa di più.