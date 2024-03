Dopo il ko con la Pro Patria:la parola a Dossena e Petrella

Mister Andrea Dossena commenta a caldo il ko della Speroni con la Pro Patria: "La partita è stata subito in salita con il gol incassato a freddo. E la stessa è accaduta a inizio ripresa. Non ho visto quella squadra brillante che aveva fermato sul pareggio il Mantova. Forse abbiamo sprecato troppe energie contro i virgiliani e il campo pesante non ci ha aiutato. Ne parlerò con i ragazzi e il mio staff per analizzare quanto successo e recuperare le energie in vista del match di sabato al Piola contro il Legnago. Cosa non ha funzionato? Dovevamo essere noi ad aspettarli e sfruttare eventuali errori, invece è successo il contrario, con la Pro Patria che ci ha atteso e colpito. Nel finale abbiamo provato a farci sotto ma era troppo tardi. Dobbiamo essere più cattivi e concentrati, perché quando lo siamo facciamo bene e mettiamo in difficoltà tutti gli avversari, per contro quando caliamo d'intensità e compattezza diventiamo una squadra vulnerabile".

Poca gioia per Mirko Petrella autore del gol che ha solo dimezzato lo scarto: "E' brutto segnare e non poter festeggiare, perché prima di tutto viene la squadra. Purtroppo è dall'inizio del girone di ritorno che non riusciamo più a vincere. E un successo ci permetterebbe anche di sbloccarci a livello morale. E' un momento delicato che dovremo però superare tutti assieme. Dovremo ripartire dal finale di gara dove abbiamo provato a riacciuffare la Pro Patria. Tra tre giorni abbiamo un'altra partita, ancora più importante e dovremo farci trovare pronti e convinti".