In auto cibo, alcolici, profumi di pregio: tre denunce per ricettazione

Sono tre le persone deferite all’Autorità giudiziaria per ricettazione.

Personale del Distaccamento Polizia Stradale di Varallo, nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza stradale ha sottoposto a controllo un veicolo con targa di nazionalità francese a bordo del quale vi erano tre soggetti di nazionalità rumena residenti nella Provincia di Pavia.

A bordo del mezzo sono stati rivenuti prodotti alimentari (in particolare parmigiano reggiano), alcolici di pregio e prodotti per la cura della persona, provenienti da una nota catena di supermercati. In particolare, numerose quantità e varie tipologie di pezzature s il parmigiano reggiano.

I reati predatori riferiti a prodotti alimentari di pregio, sono in costante aumento in quanto verosimilmente vanno ad alimentare un mercato parallelo in determinate comunità.

Inoltre, il conducente, privo della patente di guida perché mai conseguita, è stato sanzionato; l’autovettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per mesi tre affidandola a custode autorizzato al recupero.