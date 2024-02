Velo Club: Ticino Gravel Coaster, granfondo e non solo...

Dopo le prime partecipazioni agli eventi non competitivi di gennaio (randonnèe e ciclopedalate) con la seconda parte di febbraio per i ciclisti del Velo Club Vercelli è iniziata anche la stagione agonistica 2024.

Nel secondo fine settimana di gare, quello appena trascorso, del sodalizio presiediuto dal Patron Venio Trebaldi, oltre alla partecipazione di Zacchi nella seconda gara in linea di Carpignano (per lui 8° posto di categoria), Mattia Sanzone e Massimiliano Muraro hanno preso parte alla Granfondo di Laigueglia, un tradizionale appuntamento di apertura della stagione delle granfondo italiane (percorso unico di 110 km e 1800 metri di dislivello).

Per il giovane Sanzone la prima esperienza a Laigueglia è stata positiva, conclusa dopo 3 ore e 40 minuti, alla media di 30 km/h, con una condotta di gara da corridore esperto. Per l’esperto Muraro invece, alla sua 8ª partecipazione, è stata una corsa portata a casa con esperienza e in rimonta, conclusa dopo 4 ore e 6 minuti, meglio delle proprie aspettative iniziali.

Dopo le abbondanti pioggie del sabato e della notte, il meteo ha graziato gli oltre 1200 partercipanti con una bella mattinata di sole in riviera.

Sempre domenica 25 febbraio, la Famiglia Flores – il padre Josè con i figli Fabio e Valentina – hanno preso parte alla Ticino Gravel Coaster, manifestazione non competitiva riservata a bici gravel e mountain bike, organizzata da Gravelland al Parco del Ticino, a, confine tra Piemonte e Lombardia. I 3 tesserati del Velo hanno scelto il percorso di 60 km tra i 4 a disposizione del partecipanti (60-75-90-105 km).

Contemporaneamente a Parma Leonardo Marzatico, atleta multidisciplinare proveniente dalla Lombardia, con un passato da ciclista under 23, e tesserato per la società vercellese dal 2020, portava a termine la sua seconda maratona a distanza di 3 settimane dalla prima, terminando al 48° posto assoluto e migliorando il proprio personale di 6 minuti (3 ore e 10').

I prossimi appuntamenti sportivi della società vercellese saranno già domenica prossima 3 marzo, meteo permettendo, con la terza gara in linea del Trittico d’apertura, la seconda tappa del circuito Gt Mediofondo a Vercelli e la Randonèe di Nerviano.