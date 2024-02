Alicese/Orizzonti, punto importante. LG Trino, soddisfatti a metà

Eccellenza

Alicese/Orizzonti – Aygreville 1-1

L’Alicese/Orizzonti sfodera una prestazione di grande intensità e pur non riuscendo a centrare il successo, dimostra ampi segni di vitalità. Poteva essere davvero la partita della svolta, peccato per il rigore fallito e l’ingenuità in occasione del pari valdostano. Il vantaggio di Mancuso ha dato morale ai biancogranata, ripresi poco prima della chiusura del 1^ tempo, poi nonostante la superiorità numerica la sospirata vittoria non si realizza. Prossimo turno con il Bulè Bellinzago in trasferta.

Alicese/Orizzonti: Mastrorillo, Soncin Schettino, Clerici (dal 46’ Grosso) Pelle Mane,Moussaif Capodaglio (dal 61’ Cavalla) Botalla (dal 75’ Omoregbe Ray) Mancuso (dal 54’ Diadoro) Castineira (dall’82’ D’Arcangelo). A disp: Ravetto, Bonadonna, Yon, ferri. All. Mellano.

Marcatori: al 13’ Mancuso (Al), al 38’ Lala (Ay)

Promozione



Briga – Lg Trino 3-3

Probabilmente un pareggio in sede di pronostico poteva essere un risultato soddisfacente. Invece a conti fatti il 3-3 finale lascia parecchio amaro in bocca ai trinesi. In vantaggio per 3-1 in 7 minuti subisce la doppietta del Briga che rimedia in extremis allo svantaggio. Protagonista di giornata gli attaccanti Brugnera e Vergnasco a cui si è allineato Ali. Prossimo turno al Picco con il temibile Dufour Varallo.

Lg Trino: Cerruti, Alì (dal 90’ Parisi) Francinelli, Marteddu Baggio Meo Defilippi, Petrocelli (dal 92’ Daniciuc) Birolo Boccalatte Brugnera Vergnasco (dal 73’ Micillo). A disp: Civero, Pancallo, Pasini, Osenga, Gamra, Buscaglia. All. Yon.

Marcatori: al 20’ e all’81’ Renolli (B), al 29’ Brugnera (L), al 35’ Alì (L), al 63’ Vergnasco (L), all’88’ Rogora (B)

1^ Categoria



Virtus Vercelli – Valle Elvo 2-1

Vittoria essenziale per la Virtus Vercelli che realizzano il bis della gara di domenica scorsa. Partita perfetta segnata dal vantaggio conquistato nel 1^ tempo, merito di Rossi. Gli ospiti cercano di recuperare, ma trovano la via delle rete solo nel finale di partita, quando Gulin aveva già messo al sicuro il risultato. A questo punto la squadra di Ombergozzi è ad una sola lunghezza dal secondo posto in classifica. Davvero un ottimo risultato. Prossimo turno in trasferta con il Bajo La Serra.

Virtus Vercelli: Scrivanti, Benincasa Gregoraci (dal 55’ Rrukaj) Torrau Bertolone Battaglia, Napolitano (dal 59’ Bellinghieri) Rossi Tinaglia Bettini (dal 79’Bottalico) Gulin. A disp: Cairola, Arlone, Paiola, Fogazzi, Galuppo. All. Ombergozzi.

Marcatori: al 27’ Rossi (Vv), all’81’ Gulin (Vv), all’82’ Mihailia (Ve)

Altri risultati

AOSTA 511 – CIGLIANO 1-5

SANTHIA’ – GAGLIANICO 3-0

LIVORNO/BIANZE’ – BAJO LA SERRA 2-0