Odore fastidioso nelle aule: ragazzi e prof. evacuati in cortile

Un odore fastidioso e irritante, che aveva provocato attacchi di tosse ad alcuni studenti e ai loro prof. ha portato a evacuare, in via precauzionale, la scuola media Verga di via Trino.

E' accaduto nella mattina di venerdì: «i ragazzi della Scuola Verga - si legge sul sito della scuola - sono stati momentaneamente evacuati in cortile poiché verso le ore dieci, in alcuni corridoi, si è sentito un odore che ha causato fastidio. Sono stati prontamente contattati i Vigili del Fuoco, il Primo Soccorso e le Forze dell’ordine, che, dopo aver svolto i dovuti accertamenti in tutta la scuola, hanno autorizzato il rientro nelle aule per la regolare prosecuzione delle lezioni».

Per cinque dei ragazzi, però, è stato necessario far ricorso alle cure mediche e ospedaliere: due di loro che, accusavano disturbi più seri, sono stati trattenuti in osservazione al Sant'Andrea per tutto il pomeriggio; altri sono invece soccorsi direttamente nel cortile della scuola dal personale del 118.