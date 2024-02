Auto nel canale: per estrarre la conducente intervengono i Vigili del Fuoco

Ancora un incidente sulla provinciale 11 tra Vercelli e San Germano: martedì, intorno alle 12,30, una vettura è finita fuori strada all'altezza del chilometro 68, finendo rovesciata nel canale irriguo.

Per i soccorsi è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli: il personale di viale dell'Aeronautica si è occupato di estrarre la conducente, incastrata all'interno dei veicolo, per poi affidarla al personale del 118 per le cure del caso. Inoltre, si è provveduto alla messa in sicurezza della vettura, alimentata a Gpl.