Università Popolare, spostato in avanti di qualche giorno l’inizio di alcuni corsi

L’offerta formativa continua.

L’interruzione delle lezioni per le vacanze di carnevale ha spostato in avanti di qualche giorno l’inizio di alcuni corsi. Qui di seguito il calendario aggiornato per il mese di febbraio 2024:

titolo del corso docente giorno e orario data d’inizio La comunicazione efficace Raiti Mariangela martedì 19-20 dal 20 febbraio Lingua russa - 2° livello Fedaseyeva Tatsiana martedì 20-22 dal 20 febbraio Lingua spagnola - 2° livello Cavallaro Tamara mercoledì 19-21 dal 21 febbraio Scuola di fotografia - storytelling visivo Barnabino Marco mercoledì 20-22 dal 21 febbraio

L’Università popolare di Vercelli è onorata di annoverare tra i propri docenti anche Marco Barnabino, fotografo vercellese di rilievo internazionale, che ha da poco esposto una sua opera Lo Specchio di Lilith n. 8, selezionata dal comitato artistico, presso il Grand Palais Éphémère di Parigi, vicino alla Tour Eiffel. Da 134 anni si ripete questa prestigiosa e selezionata esposizione sotto l’Alto patrocinio del Presidente della Repubblica francese a cui finora hanno partecipato illustri come, per citarne due, Claude Monet e Paul Cézanne.

Per il corso di Scuola di fotografia sono ancora disponibili gli ultimi posti rivolti sia a chi non è ancora riuscito a iscriversi sia a chi vuole avvicinarsi ai segreti dell’arte del famoso fotografo.

Per qualsiasi informazione e per conoscere i programmi dettagliati dei corsi, con i rispettivi costi, la segreteria è disponibile il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 al numero di telefono 0161 56285 oppure per e-mail all’indirizzo universitapopolare.vc@gmail.com