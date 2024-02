Fp Cgil: «Nuovo Dea di Vercelli e Rianimazione di Borgosesia inutilizzati per mancanza di personale»

Presidio sindacale della Cgil Fp venerdì 16 febbraio dalle 10 alle 12,30 davanti all'ospedale Sant'Andrea, per chiedere che la Regione rispetti gli accordi sulle assunzioni.

«Sono ormai passati 7 mesi da quando la Regione ha sottoscritto l'accordo con i sindacati per l'assunzione di personale - spiegano da Fp Cgil - assunzioni che avrebbero dovuto risolvere le ataviche carenze riguardanti l’Asl di Vercelli. Con l'accordo del 7 luglio 2023 la Regione aveva preso l'impegno di investire risorse straordinarie per assumere personale che colmasse non solo il turnover ma anche per il potenziamento della sanità territoriale. A oggi non si vede nulla di quanto concordato: assunzioni poche e insufficienti, stabilizzazioni in ritardo; sanità territoriale ridotta a scatole vuote».