Pro Vercelli contro la corazzata Vicenza. «Sono fiducioso» dice Dossena

Nella bolgia del Menti, domani sera. Lo stadio di Paolo Rossi. Del “Lane”.

«Giocheremo in uno stadio da categoria superiore. Il Vicenza? Potenzialmente è una squadra che può vincerne otto consecutive, il loro percorso di risalita (da quando Vecchi ha presoi il posto di Diana – ndr) non è ancora al cento per cento. Ma gli stimoli per fare bene non mancheranno alla Pro Vercelli. Ho visto i ragazzi caricati, sono fiducioso» dice il tecnico della Pro Vercelli, Andrea Dossena.

Ci sarà un turn over?

«Penso proprio di sì».

Dossena torna poi sulla gara contro il Fiorenzuola.

«Abbiamo dominato nel primo quarto d'ora, costruendo e attaccando. Poi la partita è andata come è andata: la prestazione c'è stata, i ragazzi hanno corso e lottato, ma ci sono stati anche gli errori, che abbiamo rivisto. Gli errori fanno parte del gioco, ci saranno sempre, l'importante è limitarli. Comunque lo ripeto: sono sereno e domani possiamo dire la nostra».

Notizie dall'infermeria: non ci saranno Rodio e Hauodi.

Louati, alle prese con una complicata pubalgia, ha ripreso a correre e calciare, seppure con cautela.

Difficile dire che schiererà domani sera Dossena. Rojas centravanti dal primo minuto?