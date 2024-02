Stroppiana e Prarolo vincono il Carvè - Fotogallery

Il gruppone composto da Stroppiana e Prarolo vince l'edizione 2024 del Carnevale di Vercelli con un carro e una coreografia che riportano al mondo incantato di Harry Potter. Secondo il rione Cappuccini, in festa dopo l'amarezza degli anni scorsi al terzo posto la "Banda Bassotti e il furto della Numero 1" del gruppo di Caresana che festeggia alla grande il ritorno alle sfilate e ai carri. A seguire tutti gli altri gruppi che hanno comunque dato vita a spettacoli piacevoli e divertenti balletti che hanno coinvolto gli spettatori sparsi lungo tutto il percorso: Tricerro e Ronsecco; il circolo Bellaria; Pezzana; il rione Canadà; Asigliano; Porta Torino e il gruppone con Albano, Piazza Cavour e Olcenengo. Grande amarezza per il rione Canadà che ha rifiutato in modo plateale il gagliardetto.

Ecco una fotogallery del pomeriggio