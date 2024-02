Paracchini espone da "7 Sins"

Massimo Paracchini espone sei opere informali e concettuali per il 2024 nel prestigios portale d’arte contemporanea AdiArte, associazione culturale no profit e luogo virtuale che promuove l’arte a livello internazionale. Promotore e curatore di AdiArte è Beppe Simonetti che ha fondato, nel 2015, la “Italian Contemporary Art Gallery” di Boston e che continua a dirigere le attività con l’aiuto e il supporto degli Artisti aderenti e di un team di tecnici, nonché del direttivo della associazione stessa.

Paracchini ha in esposizione anche cinque opere a forma di cuore sul tema dell’amore per tutto il mese di febbraio da “7 Sins” a Vercelli in piazza Paietta 9.

Tutte le opere esposte sono di vario formato e appartengono al periodo più recente della sua ricerca, in cui l’artista mette soprattutto in evidenza lo studio dei volumi e della tridimensionalità che fanno delle sue opere delle vere pittosculture, insieme ad una sempre più approfondita ricerca di alchimia tetracromatica che contraddistingue da sempre le sue opere, realizzando così una vera sintesi delle due arti.

Le referenze sono alla Casa d’Aste Meeting Art di Vercelli, la Galleria Noli Arte di Noli, la Galleria d’Arte Dozzi di Castelletto Ticino, Rosso Smeraldo Arte di Vercelli, SDB Art di Vercelli e naturalmente AdiArte di Padova.

Le opere sono visibili al seguente indirizzo:

https://www.adiarte.it/promo/promo_link.asp?ntivo=MassimoParacchini&n=Massimo&c=Paracchini