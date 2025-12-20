Mostra fotografica per i gatti dell'ex Opn

Si intitola “Mountain View" la mostra fotografica che Stefania Grasso, docente di Scienze Naturali all'IIS Lagrangia, organizza come accolta fondi nelle giornate del 20 e 21 dicembre dalle 10 alle 19 in via Paggi 50, nel locale laterale al negozio “La Convenienza” di Rita Pinto. La mostra fotografica propone una serie di immagini premiate nei vari assignment della rivista digitale Landscape Photography Magazine con la quale l’autrice collabora a titolo gratuito. Verranno esposte fotografie inedite del Cervino, Monte Bianco, Granta Parey, Monte Rosa fino al Colle del Gran San Bernardo. L’ingresso sarà a offerta minima di 5 euro per sostenere l’Associazione Amico Randagio odv che si occupa della cura e della tutela dei gatti della colonia felina dell’ex Opn.

Grasso è membro di questa associazione e ha adottato a distanza i gatti Biancaneve e Belfagor, e sostiene, attraverso le sue fotografie, numerose istituzioni che si occupano di gatti abbandonati. «Ringrazio Rita e suo figlio Giuseppe che mi ha messo a disposizione la sua sala registrazioni per questo evento e la collega Elisabetta Ronco per per aver collaborato all’allestimento delle cornici», dice Grasso. Nel corso delle giornate dedicate alla mostra sarà possibile incontrare Stefania Grasso dalle ore 17.