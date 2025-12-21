In uscita il secondo volume dell’antologia dedicata a Laura Baltaro Simonetti intitolato “Fra le ortiche… un fior: le poesie in lingua italiana (1980–1992)”

Esce il secondo volume dell’antologia dedicata alla poetessa vercellese Laura Baltaro Simonetti (1915–1992)”, figura nota in città tanto per la sua attività letteraria quanto per la sua conosciuta vita di commerciante. Il libro raccoglie la produzione in lingua italiana, con una raccolta ampia e continua che copre gli anni 1980–1992.

Nella prefazione, Paolo Pomati descrive il passaggio dalla memoria familiare al patrimonio condiviso: è il momento in cui la voce dell’autrice, già riscoperta con la precedente pubblicazione, “si rinnova oggi, con ancora maggior forza”. Questa nuova raccolta – un vero “diario dell’anima” – restituisce una poesia radicata nelle “piccole cose”, dove “non esistono eventi minori”: ricorrenze, affetti, vita quotidiana, fede e lavoro si intrecciano in versi spesso sostenuti dalla rima, con la libertà di chi scrive per urgenza interiore.

L’opera non è una trascrizione tipografica degli originali bensi’ la loro fedele riproduzione in forma di bozze dattiloscritte, immancabilmente corredate da vignette, appunti e didascalie scritte a mano. Molte di queste poesie vennero pubblicate su giornali e riviste con scadenze regolari (La Stampa, La Sesia, l’Eusebiano, Notizia Oggi, La Grinta, Il Commercio, Il Comprensorio e la Nosa Varsej) o lette ai microfoni delle radio di zona da noti esponenti della cultura vercellese dell’epoca (alcune registrazioni sono disponibili su Youtube con opere in lingua italiana*).

Poesia dopo poesia, l’autrice ricostruisce “un vero e proprio calendario festivo tradizionale” con Vercelli sempre sullo sfondo e con lo sguardo aperto al mondo.

Questo volume è il secondo dell’antologia dedicata a Laura Baltaro Simonetti che raccoglie le opere in lingua italiana. Il primo volume, intitolato “La poesia dialettale di Laura Baltaro Simonetti”, entrambi acquistabili, presso la libreria Giovannacci di Vercelli e in rete su Amazon..

Info stampa: Banksville Books – http//www.banksvillebooks.com banksvillerecords@gmail.com