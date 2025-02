Jiujitsu, week end di medaglie per Pietro Ferrero

La competizione è la prima delle gare che assegnano punti per il ranking che darà l accesso agli atleti selezionati ai futuri campionati mondiali a novembre in Thailandia. Pietro Ferrero per il Team Italia ha combattuto venerdì 31 nella categoria U21 meno 77 kg fino a cinture nere, conquistando un grande oro vincendo la finale contro un atleta Polacco per sottomissione con una leva al piede. Questa vittoria gli assegna 200 preziosi punti ranking.