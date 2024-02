Pro Vercelli, vietato perdere, nel modo più assoluto.

La Pro Vercelli, oggi, non deve perdere, nel modo più assoluto.

Ci andrebbero di mezzo la classifica, perché scivolerebbe al sesto posto (ieri il Vicenza ha vinto), ci andrebbe di mezzo il morale, perché la squadra ha conquistato un solo punto nelle ultime tre gare, e peggiorebbe il clima, perché la tifoseria non ha digerito la cessione di Comi e un mercato così così.



L'avversario di oggi è tosto. Il tecnico dell'Atalanta Under 23, Modesto, gioca sempre per vincere e ha dalla sua un organico superiore a quelle dei Bianchi (anche se è dall'inizio dell'anno che ha giocatori che vanno vengono..., e quindi deve sempre cambiare formazione).

Nella Pro Vercelli è incerta la presenza di Santoro: non dovesse farcela, Dossena dovrebbe scegliere tra Emmanuello e Rutigliano (con quest'ultimo che sembra favorito).

Pannitteri e Rojas dovrebbero trovare posto a partita in corso.

Probabile formazione.

Sassi; Iezzi, Parodi, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Rutigliano, Hauodi; Mustacchio, Nepi, Maggio.