Dossena: «La mentalità giusta, manteniamola»

La Pro Vercelli torna a fare punti al Piola, impattando 1-1 contro l'Atalanta Under 23. Mister Andrea Dossena commenta la sfida con gli orobici: "Abbiamo snaturato un po' il nostro gioco, in pratica proponendoci in quello nel quale l'Atalanta Under 23 è maggiormente portata. Credo la squadra abbia disputato una buona partita, giocando alla pari. specialmente nel primo tempo, contro una squadra che arrivava da diversi risultati utili e non subiva gol da parecchi incontri. Per questo sono soddisfatto dei ragazzi, che continuano a credere nel lavoro svolto durante la settimana e cercano in tutte le maniere di tradurlo in campo".

Il tecnico dei bianchi entra poi nei dettagli: "Con questo modulo è normale che bisogna essere sempre concentrati, perché basta concedere un rimpallo per rischiare di compromettere l'intera gara: lo sapevamo e lo abbiamo accettato. Sono contento della reazione avuta dalla squadra che ha provato con il gioco a raggiungere il pareggio. E l'1-1 non è stato frutto di un episodio, ma di un'azione studiata e costruita. Alla fine i ragazzi ne avevano ancora, tanto da provare a vincere. Ora è necessario che questa mentalità venga mantenuta nei prossimi incontri. Al Piola non siamo più quelli d'inizio torneo? Forse l'unica nota stonata è la sconfitta con il Renate, visto che contro la Triestina abbiamo perso al 92' su autogol, situazioni che nel calcio possono succedere. Questa che inizieremo sarà una settimana fondamentale perché dovremo lavorare per mettere più carburante possibile nel motore, visto che poi avendo tre gare ravvicinate non avremo la possibilità di allenarci normalmente".