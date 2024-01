Università Popolare di Vercelli, nuovo anno e nuovi corsi

Università Popolare, Vercelli. Nuovo anno e nuovi corsi con interessanti novità.

Ecco la prima offerta formativa del 2024 con inizio a febbraio.

Non vediamo l’ora di partire: i corsi stanno per iniziare.

titolo del corso docente giorno e orario data d’inizio Avvicinamento al mondo del vino Pagetti Matteo lunedì 19-20 dal 5 febbraio Pillole di storia dell’aviazione militare Porta Roberto lunedì 19-20 dal 5 febbraio Scuola di fumetto – master inchiostrazione Statella Daniele martedì 18-20 dal 6 febbraio La comunicazione efficace Raiti Mariangela martedì 19-20 dal 6 febbraio Mostrami una poesia – seminario teatrale Zamara Guido mercoledì 19-21 dal 7 febbraio Scuola di fotografia – storytelling visivo Barnabino Marco mercoledì 20-22 dal 7 febbraio Lingua giapponese Zaccardi Giulia mercoledì 21-23 dal 7 febbraio Minfulness based stress reduction Deagostini Daniela giovedì 20-21.30 dall’8 febbraio

Per la storica natura dell’Università popolare di Vercelli, le caratteristiche e i contenuti dei corsi sono sviluppati da preparati ed entusiasti docenti. Ma non solo: lo spirito è quello di superare ogni discriminazione di età, di condizione personale e sociale che agisce per una reale comunicazione tra diverse generazioni, culture e origini e si rivolge a tutte le persone desiderose di imparare cose nuove e utili per la crescita personale in maniera originale.

Per qualsiasi informazione e per conoscere i programmi dettagliati dei corsi, con i rispettivi costi, la segreteria è disponibile il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 al numero di telefono 0161 56285 oppure per e-mail all’indirizzo universitapopolare.vc@gmail.com