Un nuovo modo di conoscere il vino

Grande partecipazione di Soci alla prima conviviale 2024 del Rotaract Club Vercelli, che si è tenuta domenica 21 gennaio presso il Circolo Ricreativo. “Oggi andremo a conoscere nuovi aspetti del mondo del vino - ha sottolineato durante il saluto di apertura la Presidente del Club Claretta Breddo – dando spazio a due giovani talenti vercellesi. L’obiettivo infatti in questo anno rotariano è proprio quello di avere relatori giovani, talentuosi e della nostra città.”

Relatori per questo incontro sono stati Luca Martinotti, responsabile dell’Ufficio di Presidenza di Carlo Petrini, presso l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Matteo Necardo, che dopo un’esperienza professionale in consulenza, ha deciso di intraprendere una nuova carriera nel vino e oggi è il Digital Project Lead dell’importante azienda Vitivinicola Ceretto di Alba.

Il vino è importantissimo per la nostra economia e questo è confermato dal fatto che il mercato del vino italiano ha un valore che supera i 10 miliardi di dollari (marzo 2023), e il Piemonte è la regione leader nell’export. Altrettanto importante risulta essere il turismo enologico, che contribuisce quasi al 20% del fatturato complessivo del settore turistico in Italia con una clientela giovane.

Attraverso musica, emozioni, pensieri e illustrazioni i due relatori hanno guidato i partecipanti attraverso un innovativo e insolito percorso sensoriale, talvolta a lume di candela, che è culminato nell’illustrazione delle caratteristiche peculiari di alcuni vini. Nati recentemente da piccole aziende vitivinicole di qualità.

Durante la serata si è parlato anche di nuovi vitigni come ad esempio il Baratuciat, dagli acini molto piccoli ma ricchi di profumi fruttati e di piccole ma grintose aziende di giovani produttori che stanno realizzando il loro sogno puntando soprattutto sulla qualità.

Nel corso della serata si sono alternate parecchie domande e curiosità dei numerosi presenti. I vari tipi di vino non sono stati solamente esaminati da un punto di vista organolettico, ma si è anche dato spazio alla creatività attraverso musica, pensieri e illustrazioni.

A chiusura della serata la residente del Rotaract Vercelli ha dato appuntamento per sabato 10 febbraio, data in cui i Soci del Club parteciperanno come volontari alla raccolta di farmaci organizzata in città dal Banco Farmaceutico.