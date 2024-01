Il vercellese Stefano Corgnati è il nuovo rettore del Politecnico di Torino

Stefano Corgnati, 50 anni, vercellese di Livorno Ferraris - comune nel quale è stato sindaco per due mandati e prima ancora assessore - è il nuovo rettore del Politecnico di Torino.

Corgnati è docente ordinario di Fisica e tecnica ambientale. Dopo la “fumata nera” di sei giorni fa dove Corgnati non era riuscito a superare il “quorum”, fissato a (576,69) per una manciata di voti, nella nuova tornata in via Duca Degli Abruzzi aperta questa mattina alle 9 e chiusa alle ore 18,30, Corgnati la spunta con un buon distacco rispetto all’altro candidato Juan Carlos De Martin.

Nel computo finale Corgnati ha ricevuto nel calcolo ponderato 598.74 votazioni, contro le 251.27 di De Martin. Corgnati, classe 1973, laureato con lode in Ingegneria Meccanica e dottore di ricerca in Energetica, è professore ordinario di Fisica Tecnica Ambientale al Dipartimento Energia “Galileo Ferraris” (gruppo di ricerca TEBE) del Politecnico. Già membro del Consiglio di Amministrazione, è stato vice rettore alla Ricerca con il Rettore Gilli, ruolo poi confermato nel 2018 dal Rettore Saracco, con cambio di delega nel 2021 alle Politiche Interne e Presidente della Delegazione di Parte Datoriale sul tavolo di Trattativa Sindacale; ha inoltre coordinato la Commissione Centri Interdipartimentali, quella Contratti-Accordi-Enti Partecipati e quella Regolamenti. Relativamente alle iniziative di Ateneo, già nel Comitato Esecutivo dell’Energy Centre e nell’Advisory Board del China Centre, è membro del Comitato Scientifico del Energy Security and Transition Lab.