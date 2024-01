Parità tra Pro Vercelli e Triestina dopo 45'

Pro Vercelli- Triestina 1-1

D'Urso (T) al 13'; Haoudi (Pvc) al 22'

Primo tempo

Primi dieci minuti: due cross dalla sinistra (Sarzi prima e Maggio poi) della Pro, un tocca in area di Vallocchia non rilevato dall'arbitro e, al 9', un cross in area che pesca Lescano solo davanti a Sassi, ma il portiere salva con una bella parata.

13', la Triestina passa con il fantasista D'Urso che, lanciato in area, batte Sassi, incolpevole.

Difesa e centrocampo della Pro Vercelli mal posizionati.

Risponde la Pro con Emmanuello: tiro dalla distanza, para Agostino.

Gol da incorniciare della Pro Vercelli: Maggio conquista palla e serve alla perfezione Mustacchio, cross di prima intenzione e Haoudi mette dentro di testa: 1 a 1. Siamo al 22'.

Sassi-miracolo: azione insistita della squadra di Tesser in area ma per due volte Sassi si supera con due grandi parate, su Lescano la prima e su Celeghin la seconda.

Ancora Sassi: uscita provvidenziale su Vertainen, pescato solo soletto in area.

Dominio della Pro Vercelli negli ultimi venti minuti, bene soprattutto la catena dio destra, con Iezzi, Iotti e un Mustacchio particolarmente ispirato.

Un minuto di recupero, 1 a 1 dopo un bel primo tempo

Secondo tempo

Pro Vercelli: Sassi; Iezzi, Citi, Camigliano, Sarzi Puttini; Iotti, Emmanuello, Haoudi; Mustacchio, Nepi, Maggio. A disp. Ghisleri, Valentini, Carosso, Comi, Casazza, Contaldo, Gheza, Rutigliano, Pannitteri, Forte, Frey, Pesce, Petrella, Vaccarezza. All. Dossena.

Triestina: Agostino; Germano, Struna, Moretti, Petrasso; Vallocchia, Celeghin, Correia; D’Urso; Vertainen, Lescano. A disp. Diakite, Malomo, Gunduz, Anzolin, El Azrak, Ciofani, Minesso, Kacinari, Fofana, Ballarini, Finotto, Pierobon. All. Tesser.

Arbitra Dario Di Francesco di Ostia

Ammoniti: Correia della Triestina;