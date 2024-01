Via Palazzo di Città e piazza Municipio: via l'asfalto, arriva l'acciottolato

Parte con la posa dell'acciottolato, che andrà a sostituire l'attuale copertura in asfalto, la riqualificazione delle vie Sant'Anna e Palazzo di Città, iniziata nei giorni scorsi dall'amministrazione comunale nel quadro dei lavori del Piano nazionale Qualità dell'Abitare.

Il cantiere, dalla giornata di mercoledì, occupa per intero via Palazzo di Città dove, già nei mesi scorsi, sono stati effettuati gli interventi sui servizi Asm: come si vede dalla foto, la prima fase dei lavori ha previsto la scarificazione dell'asfalto.

«Nella zona del Municipio l'attuale manto in asfalto sarà sostituito dall'acciottolato che renderà decisamente più elegante la zona, cambiando del tutto la vocazione degli spazi», commenta il vice sindaco, Massimo Simion. Piazza del Municipio, per ora, non è ancora interessata dal cantiere che si muove seguendo anche esigenze legate alla viabilità in una zona nevralgica del centro.

«Anche via Sant'Anna e la zona delle Poste centrali verrà riqualificata con l'acciottolato mentre le nuove coperture di via Fratelli Ponti verranno posate pensando a una interconnesione con il vicino corso Libertà».

Al termine della riqualificazione tutta la zona tra via Fratelli Ponti e - passando da piazza del Municipio e via San Paolo - piazza Alciati presenterà un aspetto nuovo e, almeno nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, anche una rinnovata vocazione che unisca i centri di servizio, rappresentanti dagli uffici pubblici concentrati nell'area, l'aspetto sociale di luogo da vivere per momenti di svago e ritrovo.