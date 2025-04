Dramma a Gattinara, pensionata morta nell'incendio di casa

E' scattato poco prima della mezzanotte l'allarme per il grave incendio che ha causato la morte di una donna residente in vicolo Canale, nel quartiere di San Bernardo, a Gattinara. La vittima si chiamava Antilla Marcolongo, ed era del 1937.

A dare l'allarme alcuni vicini, che avevano osservato una densa colonna di fumo uscire dall'appartamento. Sul posto una squadra del distaccamento permanente di Vigili del Fuoco di Varallo insieme ai distaccamenti Volontari di Romagnano Sesia e Cossato: all'arrivo delle squadre, la casa era completamente invasa dal fumo e dalle fiamme che hanno reso complicate le operazioni di ricerca della donna che risultava presente all'interno dell'abitazione e che poi, purtroppo, è stata ritrovata morta una volta estinte le fiamme. Il personale del 118, giunto sul posto per i soccorsi, non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, mentre nessun altro ha riportato conseguenze per l'incendio. Sul posto anche il Nucleo Investigativo Antincendio del comando di Biella e il funzionario di Servizio dal comando di Vercelli per i rilievi del caso.

Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Gattinara.