Carabinieri Vercelli: un 2023 dedicato alla prevenzione. Sono 54 i casi di Codice Rosso

Risultati preventivi e repressivi in linea o, in taluni casi, migliori rispetto al 2022. Tempo di bilanci per la Compagnia Carabinieri Vercelli che, in aderenza alla linea indicata dal Comando Provinciale, ha optato per assicurare la maggior proiezione esterna possibile dei servizi di pattuglie, perlustrazioni e Carabiniere di quartiere.

Si è fatto un assiduo ricorso ai servizi preventivi nei centri abitati e nelle zone di aperta campagna, non trascurando le problematiche inerenti la cosiddetta movida e quelle conseguenti allo svolgimento dei mercati settimanali, mantenendo sempre particolarmente alta l’attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione.

Nel complesso il numero dei reati perseguiti ammonta a 2.529 (scoperti 26,21%). Sempre massima l’allerta alla prevenzione delle persone sottoposte ad abusi da parte di terzi, per lo più familiari, finalizzata a in primo luogo a scongiurare il verificarsi di eventi tragici, ma anche per garantire libertà e sicurezza alle vittime di tali odiosi comportamenti. Al riguardo è stata attivata in 54 casi la procedura di tutela prevista dal Codice Rosso, in favore di altrettante persone maltrattate.

Risultati lusinghieri si sono anche evidenziati nell’attività di contrasto al fenomeno dei delitti informatici, che ha fatto registrare una contrazione del 62,86%, anche in virtù dell’intensa campagna stampa operata in sinergia con gli organi di informazione, che ripetutamente ha rappresentato le insidie che la rete internet può presentare a chi ne fa uso in modo sprovveduto.

In termini percentuali, questo lavoro ha portato a una riduzione del 22% del numero delle persone tratte in arresto (72 in totale); alla riduzione del 9,97% delle denunce in stato di libertà (871 in totale); - 1,58% delle individuazioni di autori di furti in abitazione (scoperti 6,88 %); - 7,85 % delle rapine scoperte in genere (scoperte in totale 53,3%), che aumenta al 33,93 % per quelle perpetrate sulla pubblica via (62,5 % scoperte).

Inoltre, sono stati organizzati numerosi incontri informativi tra i Comandanti di Stazione e la popolazione anziana, al fine di sensibilizzare quest’ultima sulla problematica delle truffe e sulle contromisure da adottare.

Sempre in favore selle fasce più deboli della popolazione, si è intensificata la presenza nei luoghi e nei momenti più sensibili ed a rischio, nei pressi degli uffici postali i giorni di pagamento delle pensioni, o in prossimità dei luoghi di aggregazione, come circoli e parrocchie. Anche i ragazzi sono stati coinvolti nella campagna di sensibilizzazione, attraverso lo svolgimento di numerosi incontri con le scolaresche sul territorio in tema di educazione alla legalità. Sostanzialmente invariato rispetto al 2022 è risultato stato il fenomeno relativo allo spaccio di sostanze stupefacenti, che ha portato al sequestro di circa 3 chili di sostanze psicotrope.

Sulle strade del territorio della Compagnia sono stati sottoposti a controllo 30.823 veicoli (+16,95 % rispetto al 2022) e 42.292 persone (+ 17,35 %), mentre gli interventi su sinistri stradali sono stati ben 172. di marzo 2021 Tra le principali operazioni svolte nel 2023 nell’ambito del territorio della Compagnia Carabinieri di Vercelli, si ricordano quelle che hanno consentito di: arrestare in flagranza di reato due cittadini extracomunitari per una serie di rapine e furti con strappo; arrestare in esecuzione di ordine di custodia cautelare una donna autrice di una serie di furti in abitazione con la cosiddetta “tecnica della raccomandata”.