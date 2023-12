Nella galleria Carrefour uno spazio per incontrare Diapsi e Laboratorio Brein

Fino al 24 dicembre nella galleria dell’Ipermercato Carrefour si potranno scegliere dei regali di notevole creatività e qualità e, soprattutto, anche solidali. La direzione del centro commerciale, infatti, ha messo a disposizione di Diapsi Vercelli una delle sue aree temporanee di vendita, al centro della galleria. Qui si trovano i prodotti del Laboratorio Brein che si possono ottenere in cambio di un’offerta a sostegno dell’attività di accompagnamento al reinserimento lavorativo.

Diapsi, inoltre, per conto di Carrefour può anche realizzare le confezioni natalizie per i regali appena acquistati all’interno del Centro Commerciale, e anche quest’attività va a sostenere i Progetti dell’Associazione a favore di persone con sofferenze di tipo psichico e le loro famiglie.

«Questo progetto solidale è nato quasi per caso. Ho avuto modo di visitare la mostra di quest’autunno in San Pietro Martire e ho poi visitato il Laboratorio; è nata l’idea di dare spazio a una realtà che lo merita certamente per la qualità delle sue proposte. In aggiunta c’è stata poi l’idea di confezionare i pacchi natalizi. Credo che sia un segnale forte dare spazio a un’Associazione locale che ha un ruolo così importante. Personalmente credo nel sociale come del resto Carrefour, che sposa diverse buone cause», dice Gianluca Birbes, responsabile della Galleria Commerciale.

Angela Chinaglia, direttrice dell’Ipermercato aggiunge: «I programmi dei prossimi anni del nostro gruppo puntano all’ulteriore sviluppo dell’azienda, a proposte sempre più innovative per la clientela. Nei nostri programmi l’attenzione al sociale rimane sempre molto alta. Ricordo l’iniziativa in collaborazione con la sezione di Novara di Angsa, che prevede ogni giovedì, dalle 15 alle 17, l’assenza di diffusione di messaggi e luci attenuate. Inoltre diamo spazio a tante realtà benefiche specialmente in questo periodo. Recentemente abbiamo dato il nostro sostegno al gruppo vercellese della Comunità di Sant'Egidio per il loro pranzo di Natale per i più bisognosi».

Disponibile un vasto assortimento di oggetti realizzati dal Laboratorio Brein: ci sono le classiche borse, sia delle serie d’artista che altri modelli, esclusive shopper in lana, capi d’abbigliamento, portachiavi, astucci, bigiotteria, le originali lampade realizzate con bottiglie di vini e liquori, gadget vari, decorazioni. Dare valore ai doni Lo slogan di questa proposta è “Aggiungi valore ai tuoi doni…

La filosofia con cui Brein opera è quella del riciclo dei materiali, sin dagli esordi con le confezioni usate del caffè trasformate in borse. L’obiettivo è quello di dare una seconda opportunità alle cose, ma soprattutto alle persone che vengono da momenti di sofferenza mentale, ma anche da condizioni di povertà o grave marginalità. «Realizzarsi attraverso il lavoro artigianale di qualità, anche artistico, rimette in moto l’autostima delle persone e dimostra loro che c’è sempre modo di rinascere se si lavora su se stessi - dice la presidente Lorena Chinaglia -. L’Associazione sta affrontando questa esperienza non solo come una vetrina per farsi conoscere, ma anche come un’importante opportunità per i propri utenti: per persone che soffrono di un disagio di tipo psichico infatti, il trovarsi nella galleria di un Centro Commerciale a contatto con molte persone è anche una sfida, un modo per mettersi ulteriormente alla prova».