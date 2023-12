Hockey Vercelli: a Follonica un ko troppo severo

L'orgoglio non è bastato all'Hv che alla Capannina di Follonica esce sconfitto 7-2. Un ko troppo severo per quanto fatto vedere dai nero-gialloverdi che, almeno sino al terzo gol dei toscani (sul quale i vercellesi hanno protestato) per superando la maggior pressione dei toscani, erano pienamente in partita. Dal 3-1 in avanti, "costretti" a scoprirsi per non accettare senza reazione la sconfitta, hanno offerto qualche azione in "contropattino" che ha permesso al Follonica di allungare. Biancoazzurri che consolidano il terzo posto, mentre l'Hv resta a braccetto del Breganze (sconfitto a Sarzana) al penultimo posto con 6 punti.

Primi minuti con l'Hv sotto assedio. Il Follonica, quasi fosse in power play scarica palline dalle parti di Verona che deve superarsi per evitare la capitolazione: F. Banini, Montigel, e Pagnini mettono le tende nella tre-quarti nero-gialloverde che, però resiste ai ripetuti assalti. Con il trascorrere dei minuti l'Engas allenata la pressione e Rubio, Neves e Mattugini si affacciano dalle parti di Barozzi. Il Follonica però è sempre pericoloso e, al 9' Davide Banini trova il varco giusto per infilare Verona 1-0. Nell'Hv entra Tataranni, che a Follonica ha vissuto un paio di stagioni, esce Neves. L'Engas non accusa il colpo e Mattugini, con una potente conclusione dalla distanza ristabilisce la parità: 1-1 a poco più di 14' dal termine. Girandola di cambi in casa toscana (Buralli, Bonarelli, Banini) ma match che resta in equilibrio. Il Follonica pressa e attacca, ma la difesa del Vercelli è attenta e concede poco rispetto all'avvio, così Mattugini e Tataranni riescono a rompere la pressione e affacciandosi con pericolosità dalle parti di Barozzi. Marco Banini colpisce il palo, Maniero impegna l'estremo difensore biancazzurro.Per sbloccare la parità ci vuole un'invenzione che arriva a 7' dal termine quando il Follonica torna in vantaggio con Montigel che pesca Bonarelli libero sotto la gabbia vercellese che trafigge Verona 2-1. L'Hv reagisce subito con Mattugini e Tataranni che confermano subito come i ragazzi di Crudeli vogliono giocarsi tutte le proprie chance. Il Vercelli ci prova con Maniero (grossa occasione) e Tataranni ma, a 2'25'' blu a Verona e tiro a uno per il Follonica. Tra i pali Pettenuzzo che deve subito vedersela con Davide Banini: il portiere vercellese para, ma 2' di superiorità numerica per i maremmani. Hv pericoloso con Mattugini prima che il Follonica inizi a spingere nuovamente con decisione. Montigel e i fratelli Pagnini ci provano: Pettenuzzo si salva e il rientro di Verona vede il Vercelli ancora "in piedi" e la panchina a complimentarsi con l'ex numero uno del Seregno. A 2" dalla sirena Maniero va vicinissimo al pareggio non trovando il timing giusto per superare Barozzi.

La ripresa inizia sulla falsa riga della prima frazione: Follonica che spinge per mettere due reti di distanza con un Vercelli sempre insidioso. Pagnini spreca a pochi metri da Verona ma l'Hv resiste. Episodio chiave al 3' Mattugini s'invola dalle parti di Barozzi ma prima di riuscire a tirare viene attaccato da Pagnini: gli arbitri lasciano correre e, sul capovolgimento, Davide Banini supera Verona: 3-1 tra le proteste di Crudeli. Per l'Hv il match si fa tutto in salita. Ammonizione verbale per il tecnico vercellese. L'Engas non riesce a reagire e Francesco Banini, firma il 4-1. E anche se mancano quasi 19' le sorti del match sembrano segnate a favore della squadra del Golfo. Vercelli stanco, demoralizzato e con la solita panchina corta. Così non arriva inatteso il quinto gol del Follonica con Davide Banini che firma la tripletta: 5-1. Ma l'Hv non vuole cedere e Neves al volo sigla il 5-2. Pochi secondi e Mattugini va vicinissimo al gol che potrebbe far tornare nel match l'Engas: ma Barozzi si supera e devia la pallina quel tanto che basta per farla uscire. Buon momento del Vercelli: Rubio per Tataranni: risponde Barozzi. Nuovi cambi per Sergio Silva e forze fresche (o meno "strizzate") per i biancoblù per evitare rischi. Così visto l'impegno di sabato nella Wsa Cup il Follonica preferisce giocare con il cronometro, allentando il ritmo e gestendo gli attacchi dell'Hv. Rubio servito da Tataranni impegna severamente Barozzi; altra ripartenza e Davide Banini sigla il pokerissimo su assist del fratello: 6-2. A 6' dal termine Bonarelli commette fallo nell'area toscana: rigore. Tiro di Neves, respinta di Barozzi che poi si salva anche sulla seconda conclusione ravvicinata del portoghese. Il Follonica segna ancora con Marco Pagnini: 7-2 e Follonica che schiera in pista anche il secondo portiere Mugnaini e Mattia Maldini: in pista tutti i giocatori a referto per il mister toscano L'Hv risponde con Stefani e ancora Tataranni ormai verso il completo recupero dall'infortunio di Sandrigo. E forse il pesante passivo e la posizione dei nero-gialloverdi sta anche in un organico ridottissimo per l'hockey moderno. Finale senza storia con il Follonica che incamera i tre punti e l'Engas che avrà una settimana per preparare l'ultima sfida d'andata (e dell'anno) mercoledì 20 al Pregnolato contro il Sarzana.

Follonica: Barozzi, D. Banini, M. Pagnini, F. Banini, Montigel; F. Pagnini, Buralli, Maldini, Bonarelli, Mugnaini (2° portiere). All. Silva.

Hockey Vercelli: Verona, Rubio, Maniero, Neves, Mattugini; Tataranni, Stefani, Bergamin, Pettenuzzo (2° portiere). All. Crudeli.

Arbitri: Hyde di Breganze e Giangregorio di Giovinazzo.

Reti: pt -15.54'' D. Banini, -14'02'' Mattugini, -7,07'' Bonarelli; st -22' D. Banini, -18'37" F. Banini, -16'13'' D. Banini, -14.51" Neves, -7'20' D. Banini, 5'01' M. Pagnini

Espulsioni: 2' Verona

Falli di squadra: Follonica 6, Hockey Vercelli 1.