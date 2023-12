Scontro ad Agnona: gravi danni alle auto, due persone in ospedale

Nella prima mattina di mercoledì, intorno alle 7,50, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, Comando di Vercelli, è intervenuta per un incidente stradale sulla SP 299 all’altezza del km 42.800, in località Agnona.

La squadra dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza le due vetture coinvolte. Una di queste era capovolta e all’interno era presente una persona che è stata trasportata dai sanitari del 118 al pronto soccorso, così come l’occupante dell’altra vettura, per gli accertamenti del caso.