La pagelle della Pro Vercelli (successo interno col Trento)

SASSI: 6,5

Una sola parata, buone le giocate coi piedi. Imbattuto da tre giornate. Ha un pregio: la sicurezza, che infonde tranquillità a tutto il reparto difensivo.

RODIO: 7

Il primo tiro in porta della Pro Vercelli coincide con il suo primo gol con la casacca Bianca. Buona partita nelle due fasi. Speriamo che l'infortunio sia di lieve entità.

Aveva segnato un gol nella Pro Vercelli di Modesto: una sola presenza, una rete. Sta disputando la sua miglior stagione in serie C.

PARODI: 7

Attento e perfetto, sempre. Buone alcune giocate da regista difensivo.

CAMIGLIANO: 7

Attento e perfetto anche lui. Insuperabile.

SARZI PUTTINI: 6,5

Buona gara nelle due fasi, ottima l'intesa con Maggio.

IOTTI: 7

Nel primo tempo, con la squadra “ingolfata” è stato uno dei pochi a non demordere. Instancabile.

SANTORO: 6,5

Una buona regia, come sempre.

HAUDI: 6,5

Primo tempo così così (con erroraccio che poteva costare caro), disputa un gran secondo tempo.

MUSTRACCHIO: 7

Grinta, intelligenza tattica, “gamba”. Bella prestazione.

COMI: 6,5

Lotta su tutti i palloni, ne riceve pochi, però, in area. E comunque: ha 90 minuti sulle gambe, adesso.

MAGGIO: 7,5

Primo tempo: il terzino del Trento Frosinini sembra avergli messo la museruola (è successo in altre partite, con altri terzini), ma lui, imperterrito, prima segna e poi si diletta con la sue giocate. Settima rete (raggiunge Mustacchio) e terzo sigillo consecutivo: è il suo momento d'oro.

SECK: 6,5

PETRELLA: ng

NEPI: ng

RUTIGLIANO: ng

GHEZA: ng.

DOSSENA: 8

Questa squadra, è chiaro, ha dei punti di forza. A partire dai tre di centrocampo (Iotti che corre per tre, più Santoro e Haoudi che sono da categoria superiore) per proseguire con la difesa (Parodi e Camigliano sono due sicurezze) e l'attacco (Maggio e Mustacchio, oltre ai gol, stanno giocando oltre le più rosee aspettative. Ma chi ha costruito e costruisce tutto, da agosto a ieri l'altro, giornata dopo giornata è lui. Tre vittorie consecutive, tre partite senza prendere gol e la classifica che, almeno per ora, fa l'occhiolino alla Pro non sono un caso. E la media punti (1,82) è da corazzata anche se, guai a dimenticarlo, questa è una Pro Vercelli proletaria con tanti giovani di belle speranze ed elementi inossidabili, come Comi e Mustacchio. Ma corazzata non è.