S2M: vittoria nella giornata più difficile

Importantissima vittoria per la S2M, che domenica ha vinto una partita molto complicata a Castelletto Sopra Ticino per 3-0.

Purtroppo, la giornata positiva è in agro dolce per le bicciolane, in quanto nel primo set la migliore realizzatrice degli ultimi incontri, Chiara Comello, è stata costretta ad abbandonare la palestra per un infortunio al ginocchio sinistro, che si spera non grave.

Questa situazione ha in parte condizionato il primo periodo, dove tutta la squadra è rimasta molto scossa da questa fatalità, tanto che la frazione, prima in tranquillo vantaggio, è stata alla fine vinta da Bertinazzi e compagne per 26/24.

Nel secondo set, la S2M parte a razzo, portandosi in vantaggio per 11-1.

Ma da questo parziale le vercellesi provano a complicarsi la vita, riuscendo alla fine ad impattare con le padrone di casa per 23/23. Per fortuna le atlete di Gherardi e Vigliani evitano di farsi harakiri, riuscendo al fotofinish ad imporsi per 25/23.

Nella terza frazione, Vattimo e compagne non sbagliano più nulla, aggiudicandosi l’ultimo periodo per 25/13 e la gara per 3-0.

È stata una vittoria delle tre C ( Cuore, Coraggio, Cervello ) di una squadra che ha saputo reagire benissimo alla sfortuna.

Ora le bicciolane sono ad un solo punto dal terzo posto.

Con l’incontro di sabato alle 18.00, alla palestra Bertinetti, dove Mastronardi e compagne affronteranno il Vercelli Volley, esiste già la possibilità di agguantare detta posizione.

NEW VOLLEY TICINO - S2M VOLLEY VERCELLI 0-3 26/24 – 23/25 – 13/25

S2M VOLLEY VERCELLI : Avilia (7), Bertinazzi (5), Comello (1), Fenoglio, Fornarese, Lupo Laura (9), Ippolito, Lecca (L2), Mastronardi (12),Micillo (7), Mosso (L1), Vattimo (2), Vercellone,

Viazzo (2).

ALL: Gherardi, Vigliani