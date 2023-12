Jiujitsu: Pietro Ferrero vince il Milano Challenge

Ancora un successo per Pietro Ferrero che si è aggiudicato una prestigiosa affermazione a Milano.

Il 2 e 3 dicembre, al Palabadmington, si è svolto il Milano Challenge, gara di Jiujitsu della Unione Italiana Jiujitsu, evento tra i più importanti dell’anno con 1200 iscritti da Italia, Francia, Svizzera. Sabato 2 dicembre Pietro Ferrero della Pro Vercelli Bjj combatte nella categoria meno 76 kg con kimono adulti (nelle gare open si può richiedere di lottare negli adulti anche se minorenni). Pietro vince il primo incontro in pochi secondi per ko con soffocamento a triangolo, vince il secondo e terzo incontro ai punti e la finale per ko con soffocamento dalla monta dopo due minuti.

Prestazione ottima per il giovane vercellese allenato dal maestro Roberto Lai, che ha ben retto la pressione della competizione e ha dimostrato una crescita anche nella gestione della strategia di gara con avversari piuttosto diversi tra loro come tipo di lotta. La vittoria di categoria permette a Pietro di partecipare all’assoluto (dove si scontrano i medagliati di tutte le categorie di peso), dove perde la semifinale per un solo punto con un avversario di 105 kg e si guadagna una medaglia di bronzo.

Alla Pro Vercelli Bjj si continua l’allenamento in vista dei prossimi eventi, probabilmente il Torneo di Marsiglia di fine anno e l’europeo di Parigi già a gennaio 2024.